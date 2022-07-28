Çekçekçilere denetim

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çekçekçi tabir edilen hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği ve Belediye Zabıta Görevlileri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezinde mal varlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında meydana gelen olayları engellemek ve şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; 4 bin 258 TL trafik cezası yazılırken, 12 kişiye Belediye görevlilerince usulsüz geri dönüşüm toplamaktan toplam da 6 bin 972 TL para cezası yazıldı.

Öte yandan 9 çekçeğe de belediye görevlileri tarafından el konuldu.