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Çandıroğlu il Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı.

KAYSERİ 30.11.2020, 13:13
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Çandıroğlu il Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı.

Haftanın ilk gününde mesaiye başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, müdürlükte görev yapan idarecilerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Çandıroğlu, idarecilerle görüş alışverişinde bulundu.
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