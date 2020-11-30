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Çandıroğlu il Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı.
KAYSERİ 30.11.2020, 13:13
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki idarecilerle toplantı yaptı.Haftanın ilk gününde mesaiye başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, müdürlükte görev yapan idarecilerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Çandıroğlu, idarecilerle görüş alışverişinde bulundu.
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