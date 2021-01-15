Son Dakika
Büyükşehir’in ’kar’ timi ilçede kapalı yol bırakmıyor
Kent genelinde 7 noktada, 125 araç ve 273 personel ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece boyu 8 ilçede kapanan 87 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
KAYSERİ 15.01.2021, 11:59
5
Kent genelinde 7 noktada, 125 araç ve 273 personel ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece boyu 8 ilçede kapanan 87 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 3, Bünyan’da 16, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 20, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 8, Tomarza’da 25 ve Yahyalı’da 5 olmak üzere 696 kilometrelik toplam 87 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece boyu 3 bin 292 kilometrelik yol ağında karla mücadele ederken, hiçbir kırsal mahallede kapalı yol kalmadı. İlçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gece, gündüz mücadele ediyor.
5°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü