banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

Büyükşehir’in elektrikli otobüslerinden büyük tasarruf ve karbondioksit azaltımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruf ve çevre kirliliğini azaltma yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. elektrikli otobüsler sayesinde 395 bin TL yakıt tasarrufu kaydederken, 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçti.

KAYSERİ 05.12.2021, 17:38
Büyükşehir’in elektrikli otobüslerinden büyük tasarruf ve karbondioksit azaltımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruf ve çevre kirliliğini azaltma yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. elektrikli otobüsler sayesinde 395 bin TL yakıt tasarrufu kaydederken, 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufa yönelik uygulamaları doğrultusunda faaliyete giren toplu taşımadaki elektrikli otobüsler, gerek çevre kirliliğini gidermeye gerekse maliyetleri düşürerek tasarruf sağlamaya büyük katkıda bulundu.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, aynı zamanda maliyetlerde tasarrufu yakalamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan elektrikli otobüsler ile toplam 130 bin 500 kilometre kat edilen yollarda 395 bin TL yakıt tasarrufu gerçekleştirilirken, 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tasarruf ve çevre konusunda adeta yatırımcı bir belediye olan Kayseri Büyükşehir, Cumhurbaşkanlığı’nın enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalarda tasarruf genelgesine tam uyum sağlarken, Büyükşehir’deki çalışmalar kapsamında pek çok alanda otomasyona geçilerek cihazların bakım ve onarımları da gerçekleştirildi.

Öte yandan Akıllı Şehir uygulamaları ile şehrin birçok noktasında otomasyonu sağlayarak hizmetlerin hızlı, etkin ve tutumlu bir şekilde yürütülmesine olanak tanınırken, akıllı sulama, akıllı LED’li aydınlatma, akıllı kavşak gibi projelerle çevreci bir tasarruf anlayışı sürdürülüyor.

Ayrıca toplu ulaşımda yapılan tasarrufa yönelik planlamalar ile yine yakıt tasarrufu ve karbondioksit azaltımı sağlanırken, bitkisel atıklardan gübre üretme projesi ile atılan bitkisel ürünlerin gübreye ve tasarrufa dönüşmesi çalışmaları da devam ediyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 15 26
4. Başakşehir 15 25
5. Fenerbahçe 14 24
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 13 17
14. Manisa FK 15 17
15. Denizlispor 13 15
16. Bursaspor 13 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 16 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7