Büyükşehir’den ilçelere destekler sürüyor
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KOCASİNAN VE PINARBAŞI İLÇELERİNDEKİ YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİNİ VE GEREK İLÇELERDE, GEREKSE KENT MERKEZİNDE ULAŞIMINDA ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMALAR YAPILDIĞINI KAYDETTİ.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri geleceğe taşıyan çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ulaşımdaki kalitenin insanlara daha sağlıklı hayat imkanı sunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ve Pınarbaşı İlçelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ve gerek ilçelerde, gerekse kent merkezinde ulaşımında örnek olacak çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki hummalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan’da Kalkancık - Karakimse - Eskiömerler - Hırka - Boğazlıyan grup yol ile Kalkancık - Karakimse arasındaki dar ve trafik yoğunluğu yüksek ve tehlikeli olan yolun 4.6 kilometrelik kısmı genişletilerek asfalt sathi kaplaması yapıldı. Ayrıca Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş - Kaftangiyen arası yolun malzemeli bakım ve onarımı yapılarak, yine Pınarbaşı ile Sivas arası bağlantıyı sağlayan, yöre halkının yoğunlukla kullandığı trafik yükü yüksek olan Dikilitaş ile Sivas Aşağı Höyük arası yol genişletildi.
Malzeme serimi ile birlikte toplamda 10,5 kilometre yolun gerekli bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Kayseri’yi kalkındırmak için birey olarak da, kurum ve kuruluşlar olarak da çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Gayreti elden bırakmamamız gerekiyor. Boş durmadan koşturmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz de işte bu bilinçle çalışıyor. Kaliteli hizmeti kent hayatının her metrekaresine götürmenin gayreti içindeyiz . Ulaşımı da çok önemsiyoruz. Gerek ilçelerde, gerekse kent merkezimizde yollarımızın onarılması, iyileştirilmesi ve genişletilmesi Kayserimizi ileriye taşıyan hizmetler. Biz bugün yaptığımız bu hizmetleri gelecek nesillere de bıraktığımızın bilinciyle yapıyoruz” dedi.
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0