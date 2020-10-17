Büyükşehir’den hummalı sonbahar çalışması
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI İLE TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİ ARASINDA YER ALAN KAYSERİ’DE, PARK, CADDE VE YEŞİL ALANLARDA KAPSAMLI BİR SONBAHAR ÇALIŞMASI BAŞLATTI. AĞAÇLARIN BUDAMA VE BAKIM ÇALIŞMALARINI YAPAN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, AYRICA AKUSTİK TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE AĞAÇLARI İNCELEYEREK, AĞAÇ SAĞLIĞI VE DEVRİLME RİSKİ TAŞIYAN AĞAÇLARI DA TESPİT EDİYOR.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan Kayseri’de, park, cadde ve yeşil alanlarda kapsamlı bir sonbahar çalışması başlattı. Ağaçların budama ve bakım çalışmalarını yapan Büyükşehir ekipleri, ayrıca Akustik Tomografi yöntemi ile ağaçları inceleyerek, ağaç sağlığı ve devrilme riski taşıyan ağaçları da tespit ediyor.
Daha yeşil bir Kayseri için çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların tamamının bakımlarını da düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, kış ayları gelmeden şehrin tamamında yer alan ağaçlar ve yeşil alanlarda budama ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca bakımı yapılacak ağaçların Akustik Tomografi yöntemi ile incelenerek ağaç sağlığı ve devrilme riski olacak ağaçlar da tespit ediliyor. Yürütülen bakım ve budama çalışmaları ile araç geçişlerine engel olabilecek, yayaların hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte aşağı yönlü sarkan, trafik ışıkları ve trafik yönlendirme levhalarının görüşüne engel olan ve aynı zamanda da kurumuş rüzgârlı-yağışlı havalarda tehlike oluşturan ağaçların bakım ve budamaları yapılıyor. Kayseri’nin hemen hemen bütün caddelerinde gerçekleştirilen çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek.
ATIK BİTKİLER DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILIYOR
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların sonucu ortaya çıkan bitki atıkları Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Sahası’nda işlemden geçirilerek gübreye dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Bu sayede yapılan çalışmalar sıfır atığın yanı sıra elde edilen gübre ile toprağın yeniden kuvvetlendirilmesi sağlanmış oluyor.
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