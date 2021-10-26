Büyükşehir’den 16 milyon TL’lik 4 mahalleyi Malatya yoluna bağlayacak yol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan 30 metre genişliğinde, yaklaşık 2,60 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarına başladı. Akşam denetimi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 milyon TL’ye mal olacak yol tamamlandığında Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinden Malatya yoluna doğrudan erişim sağlanacağını ifade etti.

Şehrin ulaşım ağını artırmak ve doğu-batı hattında daha konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın devamı niteliğindeki yolun yapım çalışmalarına başladı.

Yol çalışmalarını akşam saatlerinde yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, şehrin önemli ana arterlerinden biri olan yolda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, “Mustafa Şimşek Bulvarı’mızın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayıp, 3 bin 500 metrelik açılmış olan kısmından sonraki etabını, Nalçik Bulvarı diye nitelendirilen Malatya yolu güzergâhına çıkacak olan 2 bin 600 metrelik kısmıyla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

“KAYSERİ’MİZE YAKIŞIR BİR ANA ARTERİ HAYATA GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ”

6 bin 100 metrelik ana arterin hayata geçirileceğini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut konutların olması, mevcut bahçelerin olması, buradaki yapılan çalışmanın hem vakit alması hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onların gönlünü kazanarak bu yolun açılmasını çok önemsiyoruz. İnşallah alternatif bir yol olacak ve bölgemize canlılık kazandıracak, imar hareketliliğini sağlayacak, altyapısı ile standardının yüksekliği ile birlikte, daha önceki açılmış yolun eksiklikleri varsa onları da gidererek 6 bin 100 metrelik pırıl pırıl, Kayseri’mize yakışır bir ana arteri böylece hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.”

4 MAHALLEDEN MALATYA YOLUNA DOĞRUDAN ERİŞİM

Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan kısımlarda toprak işleri ve altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yol güzergâhında kalan 2 adet taşkın kanalı üzerine menfez inşa edilecek. 30 metre imar genişliğine sahip yol tamamlandığında Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinden Malatya yoluna doğrudan erişim sağlanacak. Yol geliş ve gidiş istikametlerinde bölünmüş yol olarak inşa edilecek refüj, yaya yolları, bisiklet yolları ve peyzaj alanları oluşturulacaktır” diye konuştu.

Büyükkılıç, çalışmaların sonunda yol ve çevre düzenlemesinin yanı sıra aydınlatma ve altyapı hizmetleri ile birlikte kamulaştırma bedeli hariç, 16 milyon TL harcama yapılmasının ön görüldüğünü sözlerine ekledi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağlamaya devam ediyor.