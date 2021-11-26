Büyükşehir’de doğalgaz yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcilerinin katıldığı doğal gaz yatırım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcileri bölgelerine ilişkin doğal gaz durumlarını gündeme getirdi.

Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, ilçe belediye başkanları ile birlikte her ilçeyi ayrı ayrı değerlendirdi ve planlamalardan bahsetti. Toplantıya, ilçe belediye başkanları ve temsilcilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde yer aldığı, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın önümüzdeki yıllarda yatırımlarının koordinasyon ve organizasyonu da masaya yatırılırken, doğru zamanda, doğru planlama ile yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.