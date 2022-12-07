Büyükşehir Spor A.Ş.’nin AVM Lansman Etkinliği yoğun ilgi gördü

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., kentte yaptığı sosyal ve sportif etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Spor A.Ş. ile nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek, hem Spor A.Ş.’yi tanıtmayı hem de Kayseri’de her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Spor A.Ş. şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center’da AVM Lansman Etkinliği düzenlendi.

İki gün süren etkinliklerde Sahne Gösterileri, Şişme Oyun Alanları, Ahşap Oyunlar, Smootie Bike, Çocuk Pilatesi gibi spor aktiviteler yapıldı. Ayrıca vatandaşlara Spor A.Ş.’nin tesisleri ve spor okulları hizmetleri tanıtıldı.

Tuna Life Center’da düzenlenen ve yoğun ilgi gören Lansman Etkinliği Kayserililer hem eğlendi, hem de Spor A.Ş.’nin tesisleri hakkında bilgi aldı.