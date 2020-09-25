Büyükşehir ile bin 200 öğrenciye kesintisiz eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM’e (uzaktan eğitim) sağladığı fiber internet alt yapısı sayesinde aynı anda bin 200 öğrenciye sorunsuz ve kesintisiz hizmet veriyor. Yerel Yönetimlere vizyon kazandıran “akıllı şehir” uygulaması ile örnek teşkil eden Büyükşehir Belediyesi, sağlam ve güvenli teknolojik alt yapısı ile örnek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında yürüttüğü önemli çalışmalar kapsamında KAYMEK A.Ş. tarafından uzaktan eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan KAYMEK UZEM’e fiber internet alt yapısı sağlıyor.

“Akıllı Şehir” ile ilgili yaptığı çalışmalar örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yenileşme ve gelişme hareketlerinde eğitime öncelik vererek, uzaktan eğitim alan öğrencilere ve kursiyerlere sağladığı fiber altyapısı ile sıkıntısız ve hızlı bir eğitim aldırarak, güvenliğini de en üst seviyede sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerine yönelik yaptığı çalışmalarla geleceğe yön vererek, Kayseri’yi ilgi odağı haline getirmeyi başarıyor.

Türkiye’de ilk kez liselere giriş (LGS) ile üniversiteye hazırlık (YKS) adaylarını düşünerek uzaktan eğitim planlayan ve kendi yazılım ve internet alt yapısıyla eğitimlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aynı anda 20 farklı öğretmenle bin 200 öğrenciye eğitim sağlıyor.

Çalışmaları yakından takip eden ve talep eden tüm öğrenci ve kursiyerlere imkan sunulması talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK UZEM’de ilk ders zilini çalmış ve ilk dersi bizzat kendisi vermişti.