Büyükşehir, 547 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 547 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 33, Bünyan’da 34, Develi’de 40, Felahiye’de 11, İncesu’da 6, Kocasinan’da 25, Özvatan’da 7, Pınarbaşı’da 153, Sarıoğlan’da 22, Sarız’da 53, Talas’ta 8, Tomarza’da 81, Yahyalı’da 54 ve Yeşilhisar ilçesinde 20 mahalle yolu olmak üzere toplam 547 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Develi’de 2, Pınarbaşı’da 5, Sarız ilçesinde 3 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları da sürüyor. Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu 24 saatte 4 bin 376 kilometrelik yol ağında 547 mahalle yolu ulaşıma açılırken, bugüne kadar 15 bin 520 kilometrelik yol ağında bin 940 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu. Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Ekipler, mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmalarına devam ederken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.