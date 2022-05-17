Büyükkılıç’tan ulu çınarlar şiirli, şarkılı sergi açılışı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) iş birliğinde düzenlenen ‘Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi’ açılışını yaşlı vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirdi. Ulu çınarlar, Başkan Büyükkılıç’a şiir ve şarkılar okuyarak sergi açılışına renk kattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda 208 parça el emeği eserin yer aldığı Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi’nin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri katıldı.

“ONLAR BİZİM DUA KAYNAĞIMIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki ulu çınarlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile el emeği, göz nuru el sanatları eserlerinden oluşan sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’imizin yapmış olduğu bu anlamlı ve önemli çalışmadan dolayı büyüklerimize ve bu çalışmalara destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onlar hakikaten bizim dua kaynağımız. Bu arada Mustafa Kumlu büyüğümüze de Allah’tan rahmet dileyerek, bir kez daha böyle bir eseri hayata geçirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, sergi açılışına gelen ziyaretçilere Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni de gezip, büyüklerden dua almaları tavsiyesinde bulundu.

SERGİ AÇILIŞINDA ULU ÇINARLARDAN GENÇLİK PERFORMANSI

Sergi açılışında Başkan Büyükkılıç’a şiir ve şarkılar okuyarak renk katan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakini yaşlı vatandaşlar, gençler gibi performans sergiledi. Kendi elleri ile hazırladıkları el emeği, göz nuru eserlerin açılışını da gerçekleştiren ulu çınarlar, üretmiş oldukları ‘dolgu oyuncak yapımı, örgü işleri, dekoratif tablolar, dekoratif ahşap boyama tekniklerinin kullanıldığı 208 parça el emeği eseri ‘Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi’ ismiyle meraklıları ile buluşturdu.

Başkan Büyükkılıç, tek tek söz hakkı vererek görüşlerini aldığı ulu çınarlara açılış kurdelesini kestirerek açılışını gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgiyle incelediği eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.