Büyükkılıç’tan, Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi’nin projelerinin ulusal çapta düzenlenen yarışma ile belirleneceğini açıklayarak, “Mimar Sinan’a dair en iyisini yapma gayretindeyiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile birlikte Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik ile yönetim kurulunu ziyaret ederek, Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması hakkında bilgiler verdi.

MİMARLARA IŞIK TUTACAK BİR MÜZE

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sivil toplum örgütleri ile özelde de belediyeciliğin olmazsa olmazı olan mimarlar grubumuzla önemli çalışmalar, işbirlikleri yapıyoruz ve bereketli sonucun doğacağına inanıyoruz. Kayseri denilince akla Erciyes gelir ama Mimarsinan’sız da asla olmaz. Mimarsinan’ımızı hem yaşatmak, hem ona gerekli önemi verme bağlamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapılacak olan bir müze çalışması ile taçlandırmak istiyoruz. Sadece Mimarsinan ve eserleri değil, mimarlarımıza ışık tutacak bir merkez olmasını önemsiyoruz, bu anlamda da işbirliğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI YAPILACAK

Büyükkılıç, müze ile mimarlık merkezi binası projesinin tasarımı için ulusal çapta Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenlendiğini de vurgulayarak, “Bu kadar anlamlı ve önemli çalışmanın ulusal bazda bir yarışma boyutu oluşsun istedik, alanında kendisini kanıtlamış yurt dışı ve yurt içinden jürilerimiz var. Bu anlamlı yarışmayı hayata geçirip, en kısa zamanda uygulamasını yapmak suretiyle böyle bir eseri kazandırmayı planlıyoruz. Mimar dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin fikir aşamasında destekleri ve özverilerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik ise, “Yapmış olduğumuz ulusal proje yarışmasında gerek katılımcılar açısından şeffaf, gerekse çok fazla katılımcılar olması açısından güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Bu yarışmamızda hem fikir aşamasında, hem de sürece özverilerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim. Ayrıca şartname sürecine katkılarından dolayı Genel Sekreter Yardımcımız Hamdi Elcuman ve ekibine de teşekkür ediyorum, şehrimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

YARIŞMA HAKKINDA DETAYLAR

Serbest, ulusal ve tek basamaklı mimari proje yarışmasının konusu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde yer alan ve yapımı devam eden millet bahçesi içerisinde istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan’ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanmasıdır.

5 Mart’ta başlayacak olan yarışmada projelerin son teslim tarihi 4 Haziran 2021 olarak belirlendi. Yarışmada birinci olan proje sahibine 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL ve 5 ayrı mansiyon kazanan proje sahiplerine ise 35’er bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Şartname ile ilgili tüm detaylar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.kayseri.bel.tr/yarisma internet sayfasında yayınlandı.