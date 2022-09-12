Büyükkılıç’tan Kayserispor’a ’birleştirici güç’ vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Süper Ligin yeni sezonunda Yukatel Kayserispor’a tribünde de destek olmaya devam ediyor. 1-0’lık Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin birleştirici gücü olarak gördüğümüz Kayserispor’umuzla el ele, gönül gönüle başarıyı paylaşıyoruz” dedi.

Her zaman olduğu gibi bu sezon da kentin Süper Lig’deki temsilcisi Yukatel Kayserispor’u yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, 1-0 sarı kırmızılı takımın üstünlüğü ile sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasını tribünden taraftarlarla birlikte heyecanla takip etti.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Yukatel Kayserispor’un evinde konuk ettiği Fraport Tav Antalyaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etmesinin ardından konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizin birleştirici gücü olarak gördüğümüz Kayserispor’umuzla birlikte bakanımız, milletvekilimiz, valimiz ve taraftarlarımızla el ele, gönül gönüle diyoruz” dedi.

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KAYSERİ’YE YAKIŞTI, HAYIRLI OLSUN”

3 puanın Kayseri’ye çok yakıştığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bu başarıyı paylaşarak devamını diliyor, hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri’ye yakıştı, hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Bu futboldan dolayı başta hocamız olmak üzere tüm gençlerimizi tebrik ediyor, alınlarından öpüyoruz. Sayın Valimiz, Baki vekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile buradayız” dedi.

“MEMDUH BAŞKANIM YARDIMCI OLUYOR, ALLAH RAZI OLSUN”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da yaptığı konuşmada, “Kayseri’mize hayırlı olsun, çok güzel maçtı. Puanlardan ziyade önemli olan, Berna başkana destek vermemiz gerekiyor. Mehmet Özhaseki bakanım bu konuda yolbaşçılığı yapıyor. Memduh başkanım yardımcı oluyor Allah razı olsun, Sayın Valimiz yardımcı oluyor ama Berna başkana daha fazla yardımcı olabilmemiz adına şehrin de hareketlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ŞEHRİ BAYRAKLARLA DONATIYOR

Vali Gökmen Çiçek de Başkan Büyükkılıç’ın şehri bayraklarla donatmaya devam ettiğini ve şehrin gururu Kayserispor’un, şehri bütünleştirmeye, birleştirmeye devam ettiğini belirtirken, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Ligdeki 3’üncü galibiyetini alan sarı kırmızılı temsilcimiz Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9 puan ile 9’uncu sırada yer alıyor.