Büyükkılıç: "Yaşam alanlarında ve AVM’lerde hareketliliği azaltmak zorundayız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KOVİD-19 salgını ile mücadelede herkesin ortak hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, “Yaşam alanlarında ve AVM’lerde hareketliliği azaltmak zorundayız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’na katıldı. KOVİD-19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de vakaların artış gösterdiği gerçeğinden hareketle her zamankinden daha fazla “dayanışma içerisinde” mücadele gösterilmesi gerektiğine işaret etti. Şehirde tüm kamu kurumlarının mücadele içinde olduğunu ve yerel yönetimler olarak kendilerinin de tüm imkanlarını seferber ederek bu mücadeleye destek verdiğini anlatan Başkan Büyükkılıç, yapılan tüm uyarılara ve denetimlere rağmen vatandaş hareketliliğinin sürdüğünü üzülerek gözlemlediklerini ifade etti.

“Yaşam alanlarında ve AVM’lerde hareketliliği azaltmak zorundayız” diye Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız. Ancak vatandaşlarımızın da bu süreçte çok dikkatli davranması gerekiyor. Kurallara hep beraber uyalım. Daha dikkatli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik konusu hayatımızın artık bir parçası, ona göre davranalım. Tüm yaşam alanlarında gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. İnanarak, hep birlikte ortak mücadele hassasiyeti göstererek, yeniden tırmanışa geçen tabloyu tersine çevirebiliriz.” Başkan Büyükkılıç, kurul toplantısının devamında, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile pandemi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.