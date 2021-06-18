Büyükkılıç Türk Kızılay’ı hayır panayırında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılayı Kocasinan, Melikgazi ve Talas Şubeleri Kadın Kolları tarafından Filistin’deki yetimlere destek amacıyla düzenlenen hayır panayırına katıldı. Büyükkılıç, “Kızılay bizim yüz akımız. Sadece ülkemizin değil, sadece İslam âlemine değil, dünya insanlığına hizmet eden bir kurum ve kuruluşumuz” diyerek, Kayserilileri hayır panayırına davet etti.

Esenyurt Mahallesi’nde Mehmet Kürtüncü Camisi’nde Cuma namazını kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Türk Kızılayı Kocasinan, Melikgazi ve Talas Şubeleri Kadın Kolları tarafından Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda düzenlenen hayır panayırını ziyaret etti. ‘Kızılay Kadınları Filistin’deki Yetimlere Sahip Çıkıyor’ sloganı ile 3 gün sürecek olan hayır panayırında kadınlarla birlikte gözleme pişiren Büyükkılıç, vatandaşlara tatlı ikramında da bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kızılay bizim yüz akımız. Sadece ülkemizin değil, sadece İslam âlemine değil, dünya insanlığına hizmet eden bir kurum ve kuruluşumuz, yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz, emeği geçenlere dua ediyoruz, her yaptığı faaliyette mutlaka bizim desteğimizin olması, yanında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmamızın doğru olacağına inanıyoruz” dedi. Büyükkılıç, Filistinli yetimlere destek olmak için düzenlenen hayır panayırı etkinliğine tüm Kayserilileri davet ederek, şunları söyledi:

“Genç yavrularımızın yapmış olduğu bu güzel organizasyonda yetimlerin elinden tutmak, özelde de Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmüne karşı direnen ve hayatta kalan yavrularımızı korumak amacıyla annesi, babası, kardeşleri öldürülmüş yetim kalmış yavruların elinden tutmak, onların bir nebze hem acısını paylaşmak hem de destek olmak amacıyla Kızılay’ımız bir çalışma yapıyor, gençlerimiz buna destek veriyor. Bu etkinliğe herkesi davet ediyoruz. Çok güzel lezzetler var, biz de tattık, tatsınlar, az da olsa destekte bulunsunlar.”

Başkan Palancıoğlu da dünyanın dört bir yanında mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiği için Türk Kızılayı’na teşekkür etti. Kızılay’ın kadınları, 17-18 ve 19 Haziran günlerinde açık olacak hayır panayırından elde edilen geliri Filistinli çocukların ihtiyaçları için kullanacak.