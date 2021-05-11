Büyükılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Pandemi sürecini hep beraber el birliğiyle bitirip, normalleşmiş bayramları yaşama dönemini de Cenab-ı Allah bizlere lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum” dedi.

Açıklamasında Ramazan’ın, feyzinden, rahmetinden ve bereketinden istifade edilen bir ay olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Pandemi sürecinden kaynaklı olarak arzu ettiğimiz ve gönlümüzde yer ettiği şekilde yaşayamamış olabiliriz. Bu şartlarda bile elbette feyzinden, rahmetinden, bereketinden istifade ettiğimiz bir ay oldu” dedi.

Büyükkılıç, Ramazan ayında gönüllere hitap edecek çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi eda ettik, gönüllerde yer etme arzusuyla insanların gönüllerine hitap edecek çalışmalarımızı yaptık. Tabii ki en önemlisi içerisinde idrak ettiğimiz Kadir Gecesi ile feyzin, bereketin zirveye çıktığı bir günü yaşadık. Bütün bu güzellikleri ile birlikte 2 senedir Ramazan Bayramı’nı iç içe yaşayamıyoruz ama gönüllerimizde her zaman yer eden şekliyle tüm hemşerilerimizin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Vatanı için canlarını feda eden şehitlere ve korona virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlerimizin kıymetli yakınlarının, anne ve babaları ile ailelerinin özellikle bayramlarını tebrik ediyorum, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Kovid sürecinde rahmetli olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara diye dua, temennide bulunuyorum. Bu arada sağlık çalışanlarımızı, emniyet ve güvenlik mensuplarımızı unutmadığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Pandemi sürecinde en büyük yükü çeken o canlarımız, dostlarımız oldu. İnşallah pandemi sürecini hep beraber el birliğiyle bitirip, normalleşmiş bayramları yaşama dönemini de Cenab-ı Allah bizlere lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum.”