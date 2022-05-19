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Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan boş bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KAYSERİ 19.05.2022, 15:37
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan boş bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında bulunan kullanılmayan ikamette yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.