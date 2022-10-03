Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 1. Hafta
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta ligin 1. haftası Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develigücü karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 tamamlandı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta ligin 1. haftası Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develigücü karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 tamamlandı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Bekir Taşöz, Hasan Bostan, İlknur Ulker
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal, Kadir Doğukan, Canberk Soykuvvet, Mehmet Seçme (Muhammed Emir dk.76), Oğuz Saltabaş (Akın Arıcan dk.76), Emincan Konuk, Ramazan Taş (Erkan Kapar dk.88), Muzaffer İlhan (Mustafa Kaya dk.65), Uğurcan Güray
Develigücü: Muhammet Utkucu, Berk Akdemir, Murat Atalık (Melihşah Aslan dk.77), İlker Uçar, Mehmet Sait Ulucan, Hakan Çıtak (Selim Başev dk.46), Resul Ekrem Turhan, Burak Gezer (Alper Özköksal dk.46), Oğuzhan Coşkun (Ferhat Erdoğan dk.71), Özgür Meriç Gayretli (Muhammed Kaya dk.58), Mehmet Şahin
Goller: Ömer Çoban dk.13 (Talasgücü Belediyespor), İlker Uçar dk.90+7 (Develigücü)