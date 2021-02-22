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Benli: "Aşı çalışmalarında yüksek oranda karşılık oldu"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri’de aşı çalışmalarına yüksek oranda karşılık olduğunu söyleyerek, "Toplumumuzun belli bir kesimi aşılandıktan sonra pandeminin çıkışında ki ışık büyümüş olacak" dedi.

KAYSERİ 22.02.2021, 09:12
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Benli: "Aşı çalışmalarında yüksek oranda karşılık oldu"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri’de aşı çalışmalarına yüksek oranda karşılık olduğunu söyleyerek, "Toplumumuzun belli bir kesimi aşılandıktan sonra pandeminin çıkışında ki ışık büyümüş olacak" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, korona virüsle mücadele kapsamında Kayseri’de devam eden aşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Benli, "Aşı çalışmaları ilk önce sağlık çalışanlarından başlayarak, 90 yaş üzeri, 85 yaş üzeri, 80 yaş üzeri ve son olarak da 65 yaş üzeri şeklinde sisteme tanımlandı. Aşı çalışmalarında, beklediğimiz gibi yüksek oranda karşılık oldu. Çoğunlukla aile hekimliklerimiz üzerinden bu aşı çalışmalarını yürütüyoruz. Burada da gerçekten başarılı bir süreç geçiyor. İlk günlerde biraz yoğunluk oldu ama dün aile sağlık merkezlerinde yaptığımız ziyaretlerde gayet güzel, olumlu geri dönüşler aldık. Ufak tefek sorunlarımız oluyor ama onları da hızlı bir şekilde yerinde çözmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar problemsiz bir şekilde aşılama çalışmalarına devam etmek istiyoruz" dedi.

Kayseri’de 121 bin aşının yapıldığını dile getiren Benli, "Şuan ilimizde yaklaşık 121 bin aşı yapıldı. Bunun 20 bini ikinci doz aşılama oldu. Sağlıkçılarımız ve 90 yaş üzeri vatandaşlarımız ikinci doz aşıya girdi. Aşılama da dikkat ettiğimiz bir diğer hususta, aile sağlığı merkezlerini ve sağlık merkezlerimize gelemeyecek kişilerin evlerinde aşılarının yapılmasını da önemsiyoruz. Burada ilçe sağlık müdürlüklerimiz bünyesinde oluşturduğumuz mobil ekiplerle evlerde aşı yapıyoruz. Bu da ayrı bir taktir oluşturuyor. Diğer taraftan yoğun olan yerlerde hem çevre ilçelerimizde olsun, hem merkez ilçelerimizde aşı merkezleri, aile sağlık merkezlerinin bahçesine çadır kurarak orada da yoğun aşılama şeklinde devam ediyoruz. Sağlık bakanımızın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde aşı çalışmalarımız devam edecek ve inşallah toplumumuzun en azından belli bir kesimi aşılandıktan sonra pandeminin çıkışında ki ışık büyümüş olacak. Tünelin ucundaki ışık göründü diyorum. Tünelin ucuna doğru gitmenin en önemli yollarından biride aşılama çalışmasıdır. Bu aşılama çalışmasında da istenilen seviyeye en kısa sürece ulaşacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.
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