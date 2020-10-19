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Bellona Kayseri, Nesibe Aydın önünde

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL, LİGİN 5.HAFTASINDA YARIN SAHASINDA NESİBE AYDIN BASKETBOL İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK.

KAYSERİ 19.10.2020, 09:27
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Bellona Kayseri, Nesibe Aydın önünde

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında yarın sahasında Nesibe Aydın Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol geride kalan 4 hafta sonunda galibiyet almadı. Sarı kırmızılılar ligin 5. hafta müsabakasında Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda Nesibe Aydın Basketbol’u ağırlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen sarı kırmızılı takım bugün son antrenmanını yapacak. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Jacki Gemelos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın Basketbol karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

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