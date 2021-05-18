Bellona Kayseri Basketbol coach Avcı ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol takımı coach Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, coach Ayhan Avcı yeni sezon öncesi anlaşmaya vardı.

Sezonun tamamlanmasının ardından yapılan görüşme sonrası 2 yıllık prensip anlaşmasına varılan tecrübeli antrenör dün Kayseri’ye geldi. Yapılan son görüşmenin ardından Ayhan Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Uzun zamanladır Kayseri ekibinin başında yer alan coach Ayhan Avcı, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda da Bellona Kayseri Basketbol takımının başında olacak.

Ayhan Avcı yönetimindeki Kayseri ekibi, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası finali, 2014-2015 sezonunda Türkiye Ligi finali ve 2016-2017 sezonunda ise Türkiye Kupası finali oynamıştı.