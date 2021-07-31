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Bellona Kayseri 9 Ağustos’ta sezonu açacak

Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonu 9 Ağustos’ta açacak.

KAYSERİ 31.07.2021, 17:08
Bellona Kayseri 9 Ağustos’ta sezonu açacak
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Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonu 9 Ağustos’ta açacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon çalışmaları için geri sayıma başladı. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Kayseri’de bir araya gelecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına Coach Ayhan Avcı nezaretinde başlayacak. Kadroya katılan yeni yabancı oyuncuların Ağustos’un ortasında Kayseri’ye gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar 8 Ağustos’ta toplanacak ve 9 Ağustos günü sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
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