Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu

Kayseri’nin Develi ilçesinin sevilen simalarından 45 yaşındaki Ömer Toybıyık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gümüşören mahallesi sakinlerinden olan ve ilçenin sevilen simalarından 45 yaşındaki Ömer Toybıyık kalp krizi sonucu vefat etti, Vefat eden Ömer Toybıyık’ın ani ölümü ilçeyi yasa boğdu.

Toybıyık’ın cenazesi ilçede toprağa verilecek.