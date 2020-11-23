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Battalgazi Mahallesi’ndeki metruk yapılar yıkılıyor

Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi’nde çevrede tehlike ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaparak mahallede temizlik yapıyor.

KAYSERİ 23.11.2020, 15:53
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Battalgazi Mahallesi’ndeki metruk yapılar yıkılıyor
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Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi’nde çevrede tehlike ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaparak mahallede temizlik yapıyor.

İlçe genelinde bulunan metruk bina ve gecekonduları yıkıp temizlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’nin her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Yıkılan evlerin sahipleri ile anlaşıyor, kimseyi üzmeden yıkım yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı yani düzenli güzel olması lazım. Bizimde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hafriyat kaldırma gibi birçok işlemi şehir merkezinde ve ihtiyaç olan yerlerde yapıyoruz. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Belediye olarak her türlü olumsuzlukları anında bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla bizim misafir odamız. Buraların tertemiz güzel olması lazım" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeyi daha nezih daha temiz ve nezih hale getirmek için metruk bina yıkımlarının devam edeceğini söyledi.
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