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Başkan Yalçın’dan öğretmenler günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KAYSERİ 23.11.2020, 15:54
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Başkan Yalçın’dan öğretmenler günü mesajı
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu belirten Başkan Yalçın, mesleğin ruhunda fedakarlığın yattığına dikkat çekti.

Başkan Yalçın mesajında öğretmenlerin, bireylere yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir. Bu mesleğe sahip olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepimize rol model olan öğretmenlerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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