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Başkan Tahir Nursaçan, "Hükumetin reformlara devam etmesi en önemli beklentimizdir"

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN, EKONOMİK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ.

KAYSERİ 15.09.2020, 10:26
Başkan Tahir Nursaçan, "Hükumetin reformlara devam etmesi en önemli beklentimizdir"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ekonomik gündemi değerlendirdi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ile iyileşmenin gözle görülür derecede olduğunu söyleyen Başkan Nursaçan, “Bilindiği üzere küresel düzeyde etkili olan covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve sosyal etkileri olmaktadır. Pandemi süreci ile birçok sektörde yaşanan durgunluk hükümetimizin aldığı tedbirler ve destekler ile hissedilir derece iyileşme göstermektedir. Gözlemlenen ekonomik iyileşmenin ve istikrarın kalıcı kılınmasında hepimize önemli görevler düşmektedir. Dünya sosyal ve ekonomik anlamda 21. yüzyılın en zor dönemlerinden birini yaşarken alışılagelmiş küresel ekonomik sistemde ciddi değişimlerin yaşandığını gözlemliyoruz. Bin 250 fabrika ve yaklaşık 70 bin üzerinde çalışanı bulunan Kayseri OSB’de 2019 yılı Ağustos ayı verilerine oranla 2020 yılı Ağustos ayı elektrik tüketiminde yüzde 23.4 ve doğalgaz tüketiminde ise yüzde 25.5’lik bir artış gözlemlenmektedir. Elektrik ve doğalgaz tüketiminin artmış olması üretiminde arttığının doğrudan bir göstergesidir. Üretimde gözlemlenen artışla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, Temmuz ayında 119,3 puana yükseldi. Endekste aylık bazda artış yüzde 8,4 olurken yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu” dedi.

Nursaçan, sanayi sektörüne verilen desteğin ekonomiye olumlu olarak geri döndüğünü söyleyerek, “Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yükselişini üst üste 3. ayda da sürdürerek salgın öncesindeki seviyesini aşmış olması sanayinin çarklarının zor şartlarda da olsa döndüğünü göstermesi açısından umut verici gelişmelerdir. Sanayi sektörüne verilen destekler, ekonomiye, üretime, istihdama ve ihracata olumlu olarak geri dönmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Hükümetimizin sanayi ve ticaretin canlanmasını etkileyecek reformlara devam etmesi en önemli beklentimizdir. Bu çerçevede ülke olarak, yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Sanayiciler olarak bizler ülkemizin gelişiminin ve kalkınma hızının sürekliliğin devam etmesi adına yatırım hamlelerini devam ettirmeli, en zor dönemlerde bile çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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