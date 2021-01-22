Başkan Polat’dan eğitime tam destek

Kayseri Avrupalılar Birliği Başkanı Muzaffer Polat pandemi döneminde uzaktan eğitim ile derslerini takip etmeye çalışan ihtiyaç sahibi onlarca öğrenciye tablet dağıtımını yaparak eğitime vermiş olduğu destekleri bir kez daha resmen kanıtlamış oldu.

Aslen Tomarzalı olan Kayseri Avrupalılar Birliği Başkanı Muzaffer Polat her sene Kayseri’nin ilçelerinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kaban, kışlık ayakkabı vb. gibi yardımlarda bulunmuştu. Bu sene ise Covid-19 salgın hastalığı nedeni ile uzaktan eğitim olması nedeni ile derslerini kolaylıkla takip etmeleri için ihtiyaç sahibi onlarca öğrenciye tablet yardımında bulundular. Başkan Polat’ın Kayseri ziyaretinde ise tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere tek tek teslim edildi. Tomarza ilçesinde dağıtılan tabletlerin bir kısmını Tomarza Kaymakamlığı aracılığı ile dağıtılırken bir kısmını ise Başkan Polat daha önceden tespit ettiği öğrencilere teslim etti.

Başkan Polat, "Kayseri Avrupalılar Birliği olarak elimizden geldiği kadar Kayserili hemşehrimize yardımcı olmak istiyoruz. Bu sene onlarca adet tablet dağıtımı yaptık. İnşallah, geleceğimizin teminatı gençlerimize bir nebze de olsa yardımcı ola bildiysek kendimizi çok mutlu hissederiz" dedi.