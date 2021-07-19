Başkan Palancıoğlu’nun Kurban Bayramı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslâm âleminin Kurban Bayramını tebrik etti.

Açıklamasında, “Yoğun aşılama seferberliği kapsamında kaydedilen başarı nedeniyle, kucaklaşarak ve sımsıkı sarılarak hep birlikte kutlayacağımız bayramları inşallah çok yakında yeniden yaşayacağız.” diyen Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Uzun bir süreden sonra sokağa çıkma kısıtlamaları tamamlandı. Pandemi biraz azaldı, aşılarımızı olduk ve bayramlaşmalarımıza bu bayram itibariyle başlıyoruz. Cenabı Allah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Tedbiri elden bırakmamak lazım; pandemi tamamen bitmiş değil. Dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen yine riayet edelim. Aşısı olmayanlara aşısını en kısa zamanda olmalarını tavsiye ediyorum. Ben kendimde aşılarımı oldum ve herhangi bir yan etkisi yok, bir sorun yaşamadım çok şükür. İnşallah sizler de aşılarınızı olduktan sonra salgından en kısa zamanda kurtulacağız. Yeniden eski günlerdeki gibi sarılarak, el ele güzel nice bayramlara ulaşmamız yakındır. Bayram sevincini doyasıya yaşadığımız, huzurlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum.”