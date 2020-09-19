Başkan Palancıoğlu Kayserili sporcu Turgay Bayram’ı tebrik etti
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, AVRUPA U23 ATLETİZM ŞAMPİYONASINDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN KAYSERİLİ SPORCU ATLET TURGAY BAYRAM İÇİN BİR MESAJ YAYIMLADI.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan Kayserili sporcu Atlet Turgay Bayram için bir mesaj yayımladı.
Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu:
“Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Avrupa U23 Atletizm şampiyonası finallerinde 3000 m su engelli de ülkemizi temsil eden Kayserili sporcumuz Turgay Bayram’ın başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayseri bu başarıyı hak ediyor. Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi Kayserimiz için bir övünç kaynağı. Bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir."
Kayseri Belediyeleri olarak spor tesislerin yapılmasının, spor ve sporcuya önem verilmesi ve yatırım yapılmasının bu başarılarda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına Kayserili sporcu Turgay Bayram’ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.
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