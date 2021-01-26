Başkan Palancıoğlu: "Asansörlerde sorumluluk sigortası zorunlu"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye sınırları içerisinde yer alan asansörlerin bakım ve işletmelerin Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre özel sektörce yaptırıldığını söyledi.

“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği"ne göre asansörlerin yıllık bakımlarının yetki belgesi bulunan firmalarca yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm yapılardaki asansörlerde sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Bu açıdan yapılan denetimlerde yeni yapılan inşaatlar ile yapılmış olan tüm asansörlerin denetimlerinin özel sektörce sorumluluk sigortası bulunmayan binalara önce uyarı verilmektedir. İlçemizde işyeri ve mesken olarak 8711 asansör bulunuyor. Bina yöneticilerinin bu hassas konuya daha önem vermeleri gerekmektedir.” dedi.

Belediye olarak asansörlerin yıllık bakım ve ruhsat işlerinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, belediyelerin uygulayan ve yerine getiren bir kurum olarak asansör bakımlarında denetleyen kurum olarak gerekli çalışmayı yaptıklarını sözlerine ekledi.