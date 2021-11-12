Başkan Palancıoğlu ’Asansör Akademisi’ açılışına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu iş birliğinde hayata geçirilen ’Asansör Akademisi’ Açılış Töreni’ne katıldı.

Meslek lisesi ve meslek eğitim merkezinde asansör alanında eğitimin desteklenmesi amacıyla düzenlenen eğitimin büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2015 yılında ihracat rakamımız ithalat rakamımızın yarısı kadar bile değilmiş. 2020 yılına gelindiğinde bu rakamlar tam tersine dönmüş. Türkiye açısından sevindirici gelişmeler olmuş. Teknolojik alanlarda Türkiye’nin özellikle savunma sanayi alanında ilerlemesi çok sevindirici. Kayseri’de elektrikli ev aletlerinde nerdeyse yüzde 100’e yakın bir ihracata yönelik üretim yapılıyor. Kayseri’de asansör alanında güzel firmalarımız var. Sektör çok önemli bir ivme kazandı. Ve asansör çok önemli bir sektör. İhracatın tam iki katına çıkması da bu eğitimin, bu akademinin çok doğru ve önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle mesleki eğitimde yapacağımız çalışmalarla ara eleman açığını giderdiğimiz gibi, özellikle ihracatın önünü açıp ithalatı azaltacak çalışmalar çok değerli. Sadece Melikgazi bölgesinde 9 bin tane asansör var. Kayseri’de neredeyse yaklaşık 20 bine yakın asansör var. Dolayısıyla burada yetişecek öğrenciler için imkân var. Sadece bakım onarım değil üretimi anlamında da bu gençlerimize büyük fırsatlar doğuyor. Bu akademinin açılış yılını tebrik ederim. Asansör ile ilgili eğitim imkânı oluşturan projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.