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Başkan Öztürk Öğretmenler Gününü kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçedeki bütün öğretmenlere hediye göndererek, okullarda ziyaretlerde bulundu.

KAYSERİ 24.11.2021, 12:45
Başkan Öztürk Öğretmenler Gününü kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçedeki bütün öğretmenlere hediye göndererek, okullarda ziyaretlerde bulundu.

Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu ve Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Başkan Esat Öztürk; “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde görev yapmanızı nasip etsin. Vatanımıza ve milletimize faydalı nesiller yetiştirin” dedi. İlk olarak Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulunu ziyaret eden Başkan Esat Öztürk burada öğretmenlere yaptığı konuşmada; “Öncelikle buradan ’Ben yeryüzüne muallim olarak indirildim’ diyen Peygamber Efendimize Salat-u Selam gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Rabbim size her zaman kolaylıklar versin. Sizlere dua ediyoruz. Öğrencilik döneminde çocuklarımızın rol modeli sizlersiniz. Onlarla birlikte vakit geçiriyorsunuz. Onlar için hem dini hem de milli açıdan önemli bir yeriniz var. Ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımıza da sizler adına teşekkür ediyorum. Dün akşam 3600 ek gösterge müjdesini bizlere verdi. 3600 ek göstergenin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Günlük 4 saatlik uykuyla çalışan bir Cumhurbaşkanının vatandaşı olmak ayrıcalık diye düşünüyorum. Ülkemizi ekonomik anlamda boğmaya çalışanlara Rabbim fırsat vermesin. Bu ülke çok badireler atlattı. Biz, Öğretmenler Gününü sadece 24 Kasım olarak sınırlandırmıyoruz. Esat Öztürk için 365 gün Öğretmenler Günü’dür. Belediye olarak biz her zaman yanınızdayız. Milli Eğitim ile ilgili konuları müdürümüz ile her zaman konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Rabbim yardımcınız olsun” diye konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Öztürk’e eşlik eden Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ’da konuşmasında; “Ziyaretlerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygın bir meslek yapıyoruz. Bunu bir güne sığdırmak yanlış olur. Öğretmen, saygı duyulan önder ve örnek bir insan. Bizlerde buna layık olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ardından Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, geçen hafta vefat eden okul öğretmenlerinden Yasin Canıpek için duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziye dileklerini iletti. Ayrıca tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmen Günü’nü kutladı.

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