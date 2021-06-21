Başkan Çolakbayrakdar’dan genç ve çocuklara pozitif ayrımcılık

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli Ortaokulu ve 8 derslikli Anaokulu’nun çalışmalarını inceledi. Ayrıca Kocasinan Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılacak olan modern spor salonu ve okulun çevre düzenleme çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Yenişehir Mahallesi’nde inşaatı devam eden okulun ve spor salonun çalışmalarını yerinde inceledi. Büyük bir titizlikle çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenleme çalışmalarında yeşile ağırlık verilmesi ve gençlerle çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanların olması için gereken talimatları verdi. Gençleri ve çocukları yarınlara taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırseverimiz Osman Ulubaş amcamız ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle Yenişehir Mahallemize bir anaokulu, bir ortaokul ve bölgeye hitap edecek modern spor salonu kazandırıyoruz. Okulların inşaatı hayırseverimiz tarafından tamamlanmak üzere. Belediye olarak spor salonu ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yaparak, önümüzdeki eğitim -öğretim dönemine yetiştirmiş olacağız. Çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim alabilmeleri için hem fiziki hem de çevre düzenlemeleriyle daha konforlu ortamlar sunacağız. Birçok mahallemizin okul ve okulun çevre düzenleme ihtiyaçlarını, hayırseverlerimizin işbirliğiyle gücümüz yettiği kadar bizler karşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız pozitif ayrıcalıklı olduğundan onların ihtiyaçlarına çözümle üretiyoruz. Yüzlerce proje yaparak, yüzlerce projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bunların içerisinden en önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptırımız projelerdir.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” diyerek noktaladı. Yenişehir Mahalle Muhtarı ise yapılan yatırımlardan çok memnun kaldıklarını belirterek, mahalle adına Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.