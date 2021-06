Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetiştiriyoruz"

Eğitime verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Himmetdede Mahallesi’ni ziyaret etti. AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları tarafından Himmetdede Ortaokulu’na kazandırılan Şehir Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetişmesine katkı sunuyoruz” dedi.

Himmetdede Mahallesi’nin kırsal mahallelerden biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle kırsal mahallelerimizin kendine özgü kimliklerini ve yaşam şekillerini sürdürebilmelerini sağlarken bir yandan da eğitim ve sosyal alanda canlılığını koruyabilmesi için imkanlar doğrultusunda yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Önceliklerimizin en başında gelen eğitimin yanı sıra tarımsal kimliğini koruyabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz söz konusu olduğu zaman her daim yanlarındayız. Burada kütüphanenin yenilenmesinde katkı sağlayan ve kendi emekleriyle burayı güzelleştiren gençlerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz, hassasiyet göstererek kendi emekleriyle kütüphanenin yenilenmesini sağladılar. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için her zaman olduğu gibi her alanda eğitimin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlara daha donanımlı hazırlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim vermeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim almaları için yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise güzel bir kütüphanenin açılışını yaptıklarını ifade ederek, “Kütüphane demek, kültür ve bilgi demektir. Gençlik Kollarımızın kendi emekleriyle hazırladığı kütüphanede çocuklarımız yetişecek. Kocasinan’da her yerde belediyemizin imzası var. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de Kocasinan Belediyesi’nin eğitimin her alanında yer aldığını vurgulayarak, “Okulların temizliğinden onarımına kadar her aşamasında belediyemiz destek vermektedir. Bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Ömer Ersu ise Gençlik Kolları’nın kendi emekleriyle Himmetdede Ortaokulu’nun da ihtiyaç duyulan konularda yenilik yaptıklarını belirtti.

Kütüphanenin açılışının ardından çocukların oyunlarına eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli zaman geçirdi. Çocuklarla yakından ilgilenip, hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, ardından Himmetdede sakinlerini ziyaret etti. Vatandaşın yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, restorasyon sonrası yeni bir çehreye kavuşan Himmetdede Hazretlerinin türbesini ziyaret etmesiyle program sona erdi.

Ziyarette Başkan Çolakbayrakdar’a, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Ömer Ersu, Gençlik Kolları ve bölge sakinleri eşlik etti.