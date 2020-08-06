Başkan Çolakbayrakdar: “Biz sadece asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz”
KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, OYMAAĞAÇ MAHALLESİ’NDE BULUNAN OSMAN KAVUNCU BULVARI İLE KUZEY ÇEVRE YOLUNU BİRBİRİNE BAĞLAYACAK OLAN ZAFER CADDESİ’NDE DEVAM EDEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.
Kocasinan Belediyesi ekipleri yol yapım ve yenileme çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolunu birbirine bağlayacak olan Zafer Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kayseri’nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini söyledi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.
Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Yaz ayları ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Bu doğrultuda Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Zafer Caddesi’nde çalışmalarımız bir süredir devam ediyordu. Artık son aşamasına geldik. Şu konunun altını çizmek gerekiyor. Biz sadece asfalt dökümü yapmıyoruz. Biz yol yapıyoruz. Gerek altyapısı gerekse üstyapı faaliyetleri ile ilgili çok titiz çalışıyoruz. Bazı noktalarda da ister istemez zaman alıcı durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Süreç uzayabiliyor. Bizim dışımızda kanalizasyon, doğalgaz, elektrik gibi altyapı firmalarının da bölgede çalıştığını hatırlatmak gerekiyor. Yeni yolumuzun şehrimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum " dedi.
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