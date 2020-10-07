Başkan Cabbar, "Yapılacak tesisimiz öğrencilerimize hayırlı olsun"
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CABBAR, DEVELİ KAYMAKAMI MURAT DURU VE ÖKSÜT MADENCİLİK HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ OLGUN OTYAKMAZ İLE BERABER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HEMŞERİMİZ DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK PEMBE-CESARETTİN KOCATÜRK ORTAOKULUNUN UYGUN OLAN BOŞ SAHASINA KAPALI SPOR SALONU VE HALI SAHA YAPIMI KONUSUNDA İSTİŞAREDE BULUNDULAR.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Kaymakamı Murat Duru ve Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulunun uygun olan boş sahasına kapalı spor salonu ve halı saha yapımı konusunda istişarede bulundular.
900 öğrencisiyle Develi’nin en büyük ortaokulu olan Pembe-Cesarettin Kocatürk öğrencileri ve tüm Develili öğrencilere hizmet verecek olan 1 milyon lira değerindeki tesisin 400 bin liralık kısmını Develi’de faaliyet yürüten Öksüt Madencilik, geri kalan kısmını ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi finanse edecek. Develi’deki öğrencilerin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek olan tesisin yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Cabbar Başkan “Çocuklarımızın eğitimlerinde büyük önem arz eden spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bu güzel projeyi finanse edecek olan Öksüt Madencilik yöneticilerine ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.
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