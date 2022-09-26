Başkan Büyükkılıç’tan turizm ve tanıtım videosu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, Kayseri’nin doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi mirası ile açık hava müzesi konumunda bir turizm cenneti olduğunu ve bu zenginliği tüm dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

6 bin yıllık tarihi ve 7,5 milyon yıllık doğa geçmişi ile eşsiz bir zenginliğe sahip olan Kayseri’yi başlattığı turizm atağı ile turizmin zirvesine taşıma gayretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında, kadim kent Kayseri’nin sahip olduğu büyük potansiyel ile turizmde de marka bir şehir olacağını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu belirterek, “Kadim kentimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanı sıra, doğal güzellikleri ile de kendisine hayran bırakan bir yapıya sahip. Kayseri’miz doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi mirası ile açık hava müzesi konumunda bir turizm cenneti. Büyükşehir Belediyesi olarak bu zenginliği tüm dünyaya tanıtacağız” dedi. Başlatılan turizm atağı ile önemli girişimlerde bulunduklarını ve yeni projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, “Kentimiz, Kültepe Kaniş-Karum, Soğanlı, Erdemli ve Koramaz Vadileri, Erciyes, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri ile eşsiz bir mirasa sahip. Öte yandan şehir hastanesi ve üniversite hastanesi ile sağlık turizmi noktasında etrafındaki illeri içerisine alan sağlık üssü konumunda. Bizler de bu büyük potansiyelin Kayseri’yi turizmde çok daha iyi noktalara taşıması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, mesajında Kayseri’nin turizmde yol haritasını çizecek toplantılar yapıldığına da dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi;

“Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetim Başkanı Mehmet Özhaseki’nin destekleri ile bundan sonraki yol haritamızı çizecek önemli turizm toplantıları düzenliyoruz. Toplumun her kesiminden gelen talepleri dikkate alıyor, bu yönde gerekli adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Her yönüyle Türkiye’nin yüz akı olacak bir Kayseri için canla başla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutluyor, turizm alanında yapacağımız çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.”