Başkan Büyükkılıç’tan müjde: "Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi iki katına çıkacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ bünyesindeki Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi için kapasitesinin iki katına çıkarılacağını söyledi.

Ağustos 2003’te işletmeye alınan, günde 110 bin metreküp kapasiteli Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, şehrin beş metropol ilçesi olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden 1 milyon 157 bin 405 vatandaşa hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni yerinde inceledi. Tesiste KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, daire başkanı ve teknik ekipten son durum hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç’a ayrıca planlanan yeni yatırımlar hakkında sunum yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Şu anda KASKİ’mizin arıtma tesislerindeyiz. Yaklaşık 20 yıl önce yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz ile bugüne kadar şehrimizin arıtma hizmetlerini karşılamaya çalıştık. Nüfus o zamana göre tam iki misline ulaşınca ister istemez bu nüfus artışına bağlı olarak arıtma tesislerimizin de bir o kadar kapasitesinin arttırılması gerektiği anlayışı ortaya çıktı. Bu anlayış içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle kapasite artırımı için çalışmalar başlatıldı” dedi.

İnşaatın başlaması için önümüzdeki mart ayında ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Şuanda projemiz kabul edildi, onaylandı. Proje hayata geçirildiğinde Kayseri’mizin arıtma ile ilgili sorunları tamamen ortadan kalkmış olacak. Daha sonraki süreçte de buradan çıkan kurutulmuş çamurların yakılması ile alakalı finansman ve yöntem araştırmalarımız devam etmektedir. İnşallah 2 sene süre zarfında da işin tamamlanacağını paylaşmak suretiyle ihale sürecine katılım sağlayacak firmalara şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

2000-2003 yıllarında yapımı tamamlanarak Ağustos 2003’te işletmeye alınan, 110 bin m/gün kapasiteli Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, şehrin beş metropol ilçesi olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden 1 milyon 157 bin 405 vatandaşa hizmet veriyor. Şehrin son yıllardaki gelişimi, göç ve şehirdeki doğal nüfus artışları nedeniyle kurumun sürdürülebilir şekilde atıksu arıtma hizmetine devam edebilmesi için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kapasite artışı ihtiyacı doğdu. Bu istikamette 2023 yılı Nisan ayında yapımına başlanacak iş ile birlikte tesiste bulunan tüm ünitelerin kapasiteleri iki katına çıkarılacak. Tesisin kapasitesi 220 bin m/gün düzeyine ulaştırılacak olup, 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu sayede tesis, şehre gelecek yıllarda da kesintisiz ve AB standartlarında atıksu arıtma hizmeti vermeye devam ederek Kayseri’nin çevre ve su kaynaklarının korunmasını sağlayacak.