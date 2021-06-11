Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ı tesislerde ziyaret etti. Büyükkılıç, “Kayserispor bizim değerimiz, inşallah el birliğiyle bu değerimizi en yukarılara taşıyacağız” dedi.

HES Kablo Kayserispor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç’ı, HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Büyükkılıç ve Gözbaşı, çok zor bir sürecin ardından Süper Lig’de kalmayı başaran sarı kırmızılı takımın sezon hazırlıkları ve Kayserispor markasını daha yukarılara taşıma konusunda değerlendirmelerde bulundular.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sarı kırmızılı takımın her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “HES Kablo Kayserispor tesislerini ziyaret ederek, Başkanımız Berna Gözbaşı Hanımefendi ve Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile bir araya geldik. Berna Hanım’ın fedakârca yaptığı çalışmalardan, katkılardan ve desteklerden dolayı kendisine ve yönetim kuruluna bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayserispor bizim değerimiz, inşallah el birliğiyle bu değerimizi en yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Gözbaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a ilgisi, desteği ve samimiyetinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da eşlik etti.