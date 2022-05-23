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Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde gençler ve veliler ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde eğitim gören gençler ve aileleriyle buluştu. Başkan Büyükkılıç, gençlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde eğitim ve öğretim görmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

KAYSERİ 23.05.2022, 11:21
Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde gençler ve veliler ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde eğitim gören gençler ve aileleriyle buluştu. Başkan Büyükkılıç, gençlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde eğitim ve öğretim görmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Talas Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada gençlere ve velilere seslenerek, “Elhamdülillah gerçekten değerlerine bağlı olan bir gençlik yetiştirmek adına her alanda sevgili yavrularımızın donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde olmaları için hocalarımız marifetiyle çaba sürdürülüyor. İnşallah onların sadece Kayseri’mizin değil, ülkemizin ve insanlığın geleceği birer nesil olarak hayatlarına devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada yapılan çalışmalar, verilen bilgiler, elbette ki hepimizin özlemini çektiği bir ortam. Emeği geçen öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençlerimizin de inanıyorum ki aynı doğrultuda bu yapılan fedakârlıkları en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. Bizler bir kaygunun, bir sevdanın insanlarıyız. Ay yıldızlı Türk bayrağımız, devletimiz, vatanımız, milletimiz, inancımız, Kur’an’ımız ile Allah’a kul, peygamberimize ümmet olma şuuruyla ve o anlayış içerisinde birbirimize sahip çıkma mecburiyetindeyiz.”

Başkan Büyükkılıç, gençlere eğitim ve öğretim hayatında başarılar dileyerek, “Sizleri yavrularımız olarak görüyor, sizi bize emanet eden büyüklerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımıza başarılar diliyorum. Bir uyum kültürü içerisinde burada bir başarı var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise Gençlik Merkezi’nde donanımlı gençlerin yetiştiğini vurgulayarak, “Yarının geleceği burada şekilleniyor diyebiliriz. Başarılı öğrencilerimiz bu imkânlardan faydalanabiliyor. Velileri de bir o kadar ilgili. Buradan çıkan öğrencilerin başarılı olmama şansı yok diyebiliriz, o kadar da iddialıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’ın gençlerin yetişmesi için büyük destek verdiğini de söyleyen Öztürk, “Allah razı olsun her zaman sizler de bizim önümüzü açıyorsunuz. Bu gençlerin yetişmesi için bütün destekleri veriyorsunuz. Ben velilerimiz adına, kurumumuz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Belediye Başkanı olarak değil, bir veli olarak bu toplantıda yer aldığını ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da “Burada sevgi ve samimiyetten kaynaklı olarak evlatlarımız geleceğe yetiştiriliyor. Benim kendi evladım da yetişiyor. Hem akademik olarak hem ahlaki olarak gerçekten çok güzel şeyler gördüm. Bir baba olarak başta kıymetli başkanım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sıcak ve samimi ortamda velilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, bahçede hamur açıp, gözleme hazırlayan kadınlara kolaylıklar dileyerek, gözleme pişirmeyi de ihmal etmedi.

Talas Gençlik Merkezi, 68 öğrenciyle Türkiye’de ilk ve tek olan proje çerçevesinde Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri’ni içinde barındıran bütün öğrencilere akademik derslerin yanında İslami ilimler derslerini vererek, birebir aktif öğretmenler ile hizmet veriyor. Ayrıca merkez, gençlere Âdâb-ı Muaşeret, bahçe ziraat, hayvan bakımı, sanat ve atölye, diksiyon ve hitabet derslerini kapsayan bütünleşik bir eğitim programı da sunuyor.

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