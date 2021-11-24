Başkan Büyükkılıç Prag’a gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Encümen Üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Çek Cumhuriyeti’ne yönelik düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Prag’a gitti.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Başkan Büyükkılıç, çalışma ziyareti kapsamında heyet ile birlikte Büyükelçilik ziyaretlerinin yanı sıra Prag Belediyesi’nin Akıllı Kentler Girişimi ve ilgili kuruluşlarının sunumunu izleyecek. Heyet daha sonra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Tlapa’nın davetlisi olarak Czernin Sarayı’nda misafir edilecek. Başkan Büyükkılıç, Çek Cumhuriyeti’nin en büyük ikinci kenti olan Brno’da da bazı inceleme ve temaslarda da bulunacak. Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı heyet, Brno Belediye Başkanı Marketa Vankova ile görüşecek, yine akıllı şehircilik projeleri ile ilgili sunum ve tanıtım programlarına katılacak.

Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı heyetin, Çekya’nın Valasske Mezirici şehrindeki Türk Şehitliği’ni ziyaret etmesi de bekleniyor.