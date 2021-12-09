Başkan Büyükkılıç kitapseverlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen ve yoğun ilgi gören 4. Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kitapseverlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, stantları da gezerek, şiir okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi’de 3 Aralık’ta kapılarını açan, kitapseverler ve tüm Kayserililer tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan 4. Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, tek tek yayınevlerinin stantlarını gezerek, hem yayın evi yetkilileri ve yazarlarla görüştü hem de kitapseverlerle buluştu. Gezdiği kitap fuarında Kayserili yazarların da stantlarına uğrayan ve kitapları inceleyen Büyükkılıç, bazı şiir kitaplarında yer alan şiirleri okudu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin köy okulları için ‘Bağışladığın Her Kitap Geleceğe Umut Olsun’ sloganıyla kitap toplama kampanyasına da destek veren ve kurulan standı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlik Meclisi’mize kitap alıp hediye edenler bu standa bırakıyor, bizler de köylerdeki yavrularımıza katkı sağlamak amacıyla güzel bir çalışma yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ne yakışır bir proje, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerinin kurduğu standı da ziyaret ederek, bilgiler aldı.

Kitapseverlerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç; Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın 12 Aralık Pazar gününe kadar kapılarının ziyaretçilerine açık olacağını belirtti.