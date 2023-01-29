Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Alpaslan’ı Türkiye’nin incisi Erciyes’te ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslanı Türkiyenin incisi Erciyes Kayak Merkezinde ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Alpaslan’ı Erciyes’te ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Alpaslan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin özveri ve gayretleri ile hayata geçirilen Erciyes Mastır Planını anlatarak, "Dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin incisi Erciyesimize hoş geldiniz. Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin taşıdığı bayrağı devralmanın gururuyla Erciyesimize yeni yatırımlar yapmaya, yatırımcıları buraya yatırım yapmak için teşvik etmeye ve Erciyesimizi dünyanın bir numarası yapma yönünde gayret göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ile başlattıkları turizm atağını da hatırlatan Büyükkılıç, "Kayserimizi başta Erciyesimiz olmak üzere tüm güzellikleriyle dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sizin nezdinizde de Kültür ve Turizm Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz, sizlere de nazik ziyaretleriniz ve ilgi alakanız için teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyarette Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes ile ilgili tüm yatırım ve detayları içeren geniş içerikli bir sunum yaptı.

Erciyes’e yapılan yatırımları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yapılacak her türlü yatırım ve projeyi destekleyeceklerini belirtti.