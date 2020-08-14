Başkan Altun: “Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizim için önemli”
SAHA İNCELEMELERİNDE BULUNAN VE ESNAFLARLA BİR ARAYA GELEN BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ALTUN, "7'DEN 70'E HER HEMŞEHRİMİZİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ" DEDİ.
Saha incelemelerinde bulunan ve esnaflarla bir araya gelen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "7’den 70’e her hemşehrimizin görüş ve önerileri bizim için önemli" dedi.
Her fırsatta vatandaşın içinde olan ve genç yaşlı 7’den 70’e bütün vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altun, her kesimle kurduğu sıcak diyalogla da gönüllere girmeyi başarıyor. Başkan Altun, son olarak Salı pazarı mevkinde incelemeler yaparak, buradaki talepler üzerine esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Özkan Altun,"Ziyaretlerdeki karşılıklı görüşmelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşmasında önemli rol oynamakta. Bu nedenle 7’den 70’e her hemşehrimizin görüş ve önerileri bizim için önemli. Yapacağımız çalışmalarda mutlaka o bölgede yaşayan veya faaliyet gösteren hemşehrilerimizin fikirlerini alıyor ve buna göre adımlar atıyoruz" dedi.
|İmsak
|04:28
|Güneş
|06:06
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25