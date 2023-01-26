BAL’da ikinci yarı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de yer alan 14 grupta ikinci yarı maçları bu hafta başlıyor. Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develigücü ligin ikinci yarısına hazır.

28-29 Aralık tarihlerinde oynanan ilk yarının son maçlarının ardından yaklaşık 35 gün ara verilen Bölgesel Amatör Lig’de ikinci yarı başlıyor. Bu sezon 80 ilden 196 takımın katılımıyla 14 gruptan oynanan BAL’da maçlar Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sonuçlanacak. 2022-2023 futbol sezonunda Kayseri 3 takımla 6.Grupta yer alırken ligin ilk yarısını 31 puanla Talasgücü Belediyespor 2.sırada, Hacılar Erciyesspor 23 puanla 6.sırada ve Develigücü 14 puanla 10.sırada tamamladı. Kayseri ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ve Develigücü liginin ikinci yarısının ilk haftasında Kayseri derbisinde karşı karşıya gelecekken Hacılar Erciyesspor ise deplasmanda Osmancık Belediyespor’a konuk olacak. Ligin ilk haftasında oynanan Talasgücü Belediyespor ile Develigücü 1-1 tamamlanırken, Hacılar Erciyesspor evinde Osmancık Belediyespor’a 2-1 mağlup etti.

Ligin 14.haftasında oynanan olan maç programı şu şekilde;

Develigücü-Talasgücü Belediyespor

Mucurgücü-Suvermez Kapadokyaspor

Sincan Belediyespor-Eskil Belediyespor

Kırıkkale Yahşihanspor-Niğde Belediyespor

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yozgat 1959 FK

Osmancık Belediyespor-Hacılar Erciyesspor