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Baki Ersoy, Yeşilhisar halkının sorunlarını DSİ’ye iletti

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar ilçesinde yaşayan vatandaşların sulama ve diğer sorunlarını Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne iletti.

KAYSERİ 22.06.2022, 13:33
Baki Ersoy, Yeşilhisar halkının sorunlarını DSİ’ye iletti

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar ilçesinde yaşayan vatandaşların sulama ve diğer sorunlarını Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne iletti.

Baki Ersoy, dilekçesinde Yeşilhisar’ın Çadırkaya, Kovalı, Karacabey, Kayadibi, Kavak, Büğet ve Doğanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşların taleplerini detaylı şekilde DSİ Genel Müdürlüğü’ne iletti. Ersoy, genel müdürlüğe yazdığı dilekçede, “Kayseri ili Yeşilhisar ilçesinde yaptığımız gözlem ve görüşmeler neticesinde, özellikle de muhtarlarımız ve yöre halkı tarafından tarafımıza iletilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce karşılanması istenen muhtelif talepler makamımıza iletilmiştir. Söz konusu talepler, ekteki listede detaylı şekilde belirtilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi ve makamımıza geri dönüşlerinin yapılması hususunda ilgilerinizi bekler, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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