Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ERÜ’de akademisyenler ve öğrencilerle buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar’’ konulu konferans verdi.

ERÜ Rektörlük Senato Salonu’nda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın konuşmacı olduğu konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne kadar uluslararasılaşmayı ilke edindiğini ve bu doğrultuda akademik çıktılar oluşturarak Türkiye’nin ve dünyanın bilim, sanat ve kültür coğrafyasına katkılar sunduğunu söyledi. Bir araştırma üniversitesi olarak Erciyes Üniversitesinin sağlık, fen, mühendislik ve yaşam bilimlerinin yanı sıra sosyal ve beşeri bilimler alanında öncül çıktılar vermeye devam ettiğinin altını çizen Rektör Altun, “Avrupa Birliği fonları ve ulusal fonlar akademilerde bu nitelikli çıktıların oluşmasında en önemli araçlardan biridir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği fonları; çerçeve programları, Erasmus Plus hareketlilik aksiyonları ve 2023 yılı itibarıyla ülke olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinatörlüğünde dahil olmak istediğimiz Dijital Avrupa Programı üniversitemiz için büyük önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak TÜBİTAK tarafından koordine edilen Uluslararası İkili ve Çoklu İş Birliği Programları ve araştırmacılarımızı akademik ağlarını geliştirmesini teşvik etmek için COST aksiyonlarının Avrupa merkezli akademik ağın oluşması bakımından oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda üniversitemizde Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili olarak farkındalığın artırılması için son 3 yılda 60’dan fazla etkinlik yaparak bin 500 civarı katılımcıya ulaştık” dedi.

Erciyes Üniversitesi olarak son beş yılda toplam 175 adet Avrupa ortaklı proje başvurusunun yapıldığını ve 32’sinin kabul edildiğini belirten Rektör Altun, “Eş finansman desteği verilen ve Avrupa’ya nitelikli insan kaynağını çekmek için kurgulanan Marie Curie aksiyonlarından Co-Fund programı çerçevesinde son iki yıldır ciddi hazırlıklar yapmaktayız. Biyomedikal ve nanoteknoloji alanında başvurulan projemiz 84 puan alarak eşik üstünü geçmiş ve kritik sınırda kalmıştır. Yine benzer bir şekilde geçen sene başvurusunu yapmış olduğumuz Ufuk Avrupa Bilimsel Mükemmeliyet Fonlarından olan iki adet ERC projesi B puan almıştır. Bu projelerin de revizyon çalışmaları araştırmacılarımız tarafından devam etmektedir” diye konuştu.

Avrupa Birliğinin öncelik verdiği alanlardan ve tüm dünyanın gündeminde olan gıda arzı ve yeşil mutabakat konularında ise ERÜ’nün çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Altun şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde Erciyes Teknopark olarak 2024 yılına kadar yeni nitelikli istihdam potansiyeli oluşturan, TR72 bölgesindeki KOBİ ve üniversitelerimizin projelerine ortaklar bulunması ve yeni işbirliklerinin oluşması için hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir diğer konu ise Avrupa Birliğinin öncelik verdiği alanlardan ve tüm dünyanın gündeminde olan gıda arzı ve yeşil mutabakat konularında ise üniversitemiz çalışmalarını sürdürmektedir. En son yapılan Araştırma İnovasyon Çalıştayı’nda bu konu üzerine durulmuş olup, Türkiye’deki en büyük bütçeli proje fon mekanizması olan TÜBİTAK 1004 çerçevesinde ise Yeşil Mutabakat Ekseninde Sürdürülebilir Tarım İş Birlikleri konusu çalışılmıştır. Türkiye’nin önde gelen sanayi ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde tasarlanan 1004 projesi ülkemizin gıda arzı ve güvenliği konusunda rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Bu projemizin başarıyla tamamlanması durumunda Avrupa Birliğinin yeşil mutabakat çerçevesinde uygulanacak gümrük uygulamalarında ülkemizin ciddi bir rekabet gücü kazanacağı, aynı zamanda da tarımda çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirilerek avantaj sağlayacağını öngörmekteyiz. Her ne kadar tam üyelik almamış olsak bile Avrupa Birliği araştırma süreçlerinde araştırma kapasitemizin yüksek olması ve geleceğe dair ortak kaygılar gütmemiz münasebetiyle bu alanda aşılması gereken tüm basamaklarda Erciyes Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevleri büyük bir özveri ile yapmaya çalışacağız.”

Rektör Altun’un konuşmasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar” konulu konferansında gençlerin AB sürecinin çok önemli bir parçası olduğunu söyledi. AB burs olanakları hakkında da bilgiler veren Kaymakcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci karmaşık bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte iletişim çok önemli. Hem Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin getirisi, götürüsü ne olur. Hem de Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin Türkiye, vatandaşlarımıza şehirlerimize ne getirir ve ne götürür bunun anlatılması gerekiyor. Bu anlayışla on yıl önce tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile hazırlamış olduğumuz bir strateji var. Bu stratejiyi uyguluyoruz. AB iletişim stratejisi AB Başkanlığımızın web sitesinde yer almakta. Öğrencilerimiz AB-Türkiye ilişkileri konusunda araştırma yapmak isterse AB stratejisi çerçevesinde destek olabiliriz.”

Konuşmasının ardından Büyükelçi Kaymakcı, katılımcıların sorularına cevap verdi. Etkinlik, Rektör Altun’un Büyükelçi Kaymakcı’ya plaket takdiminin ardından sona erdi.