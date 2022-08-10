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Bakan Muş, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

KAYSERİ 10.08.2022, 13:30
Bakan Muş, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, beraberindeki heyetle birlikte Vali Çiçek’i makamında ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü tarafından valilik önünde karşılanan Bakan Muş, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayarak makamda Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü. Bakan Muş’u kentte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Çiçek, binlerce yıllık kadim bir geçmişe sahip Kayseri hakkında kendisine bilgiler verdi.

Bakan Mehmet Muş’un ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

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