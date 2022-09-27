Bahçelievler Mahallesi’nde toplu temizlik çalışması yapıldı

Haftada bir farklı mahallelerde düzenlediği toplu temizlik çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, bu haftada Bahçelievler Mahallesi’nde tüm ekip ile genel temizlik çalışması yaptı.

Çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahçelievler Mahallesi’nde gün boyu temizlik ekibimiz çevre temizliği, ağaçlarda ilaçlama, çöp konteynerleri yıkama, yol süpürme gibi birçok işi aynı günde yaptı. Mahallelerimizde süpürge araçlarımız, kepçelerimizi, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve büyük bir orduyla ile genel bir çevre temizliği yapıyoruz. Böylece tüm mahallelerimizde daha güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Yine tam kadro büyük bir ekiple Bahçelievler Mahallemizde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi pırıl pırıl hale getirdik. Vatandaşlarımızın en temiz ortamlarda nefes almalarını istiyoruz. Çevre kirliliğini önlemek ve temiz bir ortamda nefes alabilmek adına bizler elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Her hafta farklı mahallede yine bütün personelimiz ile birlikte mahalle temizliği devam edecek. Lütfen çevremize sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım. Mesai harcayan, emek veren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.